TUTTOSPORT – “Milan, che botta! Roma e Napoli, sì!”

“Juve, ecco il tuoi gemelli!” è l’apertura di quest’oggi al centro della prima pagina di Tuttosport. Il riferimento è ad Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo: “Lo spagnolo è rinato a Torino, diventando bomber implacabile e partner perfetto per CR7, che ora è il punto di riferimento per i compagni, in particolare i più giovani”. “Milan, che botta! Roma e Napoli, sì!”, si legge invece in taglio alto. Questo il titolo che riassume la serata delle italiane in Europa League. I rossoneri crollano con il Lille dopo 24 partite utili consecutive, a San Siro finisce 3-0 per i francesi. Festival giallorosso contro il Cluj: 5-0 e fuga. Rimonta Gennaro Gattuso contro il Rijeka, battuto 2-1.

Di spalla c’è spazio anche per i granata: “Singo-Lukic, la svolta Toro”, si legge. Sono i due giocatori ad aver beneficiato maggiormente del lavoro di Marco Giampaolo, che adesso spera che il suo Torino possa finalmente decollare dopo la prima vittoria ai danni del Genoa.