Napoli, tante difficoltà con il Rijeka: c’è qualche problema da risolvere

Una bella doccia ghiacciata Gennaro Gattuso. L’edizione odierna di Tuttosport spiega quali sono stati i problemi in Rijeka-Napoli. “In primis Menalo, che ha dato filo da torcere a Di Lorenzo colpendo anche un palo sull’1-1, e poi l’autore del gol, poi costretto dopo l’1-0 ad alzare bandiera bianca per un infortunio che ha permesso al Napoli di tirare il fiato. E di rimontare. Prima con poco merito, grazie al tocco di Demme su appoggio di Mertens allo scadere del primo tempo, e poi con un po’ di fortuna, per la goffa deviazione di Braut nella propria porta, sul cross di Mario Rui, leggermente corretto da Politano”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il successo è stato legittimato da un secondo tempo autoritario da parte degli azzurri, soprattutto dopo l’ingresso in campo di Insigne, che ha ispirato la manovra della sua squadra e ha acceso la miccia per quello che è risultato un vero e proprio bombardamento verso la porta del pur bravo Nevistic, salvato da qualche parata e anche da un po’ di imprecisione da parte di Lozano, Mertens e Demme, tutti vicinissimi al gol che avrebbe reso più pingue il punteggio”.