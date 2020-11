TUTTOSPORT – Mario Balotelli verso il Vasco da Gama

L’apertura di oggi di Tuttosport è dedicata agli azzurri: “Fratelli d’Italia” scrive il quotidiano parlando del 2-0 dell’Italia di Roberto Mancini, guidata da Alberico Evani, in Bosnia. Una Nazionale ancora bella e vincente, Andrea Belotti e Domenico Berardi stendono i bosniaci. Si va alle finali Nations League con Belgio, Francia e Spagna e si giocherà in casa. E stravince anche l’U21: “Super Under, che spettacolo! Travolta la Svezia 4-1”. “Juve, che Morata”. Lo spagnolo protagonista anche in Nazionale con il gol nel 6-0 della Spagna contro la Germania. L’attaccante ha segnato in tutte le competizioni stagionali sin qui disputate: una manna per Andrea Pirlo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Balotelli al Vasco”. SuperMario riparte dal Brasile: l’attaccante ex Brescia, svincolato, potrebbe giocare nel Vasco da Gama. L’italiano Fabio Cordella, il nuovo direttore sportivo del club di Rio de Janeiro, lo vuole con sé. “Vagnati cerca un attaccante”: movimenti sul mercato per il club granata con il direttore sportivo del Torino alla ricerca di un partner in attacco per Andrea Belotti. “Mossa Inter per gennaio: tutto su Milik”: l’attaccante ancora di proprietà del Napoli ha il contratto in scadenza in giugno e non rientra nei piani del club azzurro.