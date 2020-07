TUTTOSPORT – “Lifting Juve”: i bianconeri puntano sempre Arkadiusz Milik

in

“Lifting Juve”. Così titola in apertura l’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport, che prova a fare una previsione su quello che sarà il prossimo mercato della società bianconera. Dopo la vittoria del titolo nazionale, Maurizio Sarri ha spiegato il piano concordato con la società. Realizzati gli affari Arthur e Dejan Kulusevski, continua il pressing per Nicolò Zaniolo e Arkadiusz Milik.

In taglio alto spazio all’intervista che il Urbano Cairo ha rilasciato ieri all’ANSA. “Annata infelice dopo un settimo posto, non cederei mai adesso. Non è però detto che resti a vita: hanno lasciato anche Berlusconi e Moratti”. Intanto domani si svela la fantomatica cordata che vuole acquistare il club: cresce lo scetticismo. Infine, le parole di Gabriele Gravina. “Basta tamponi. Lippi? Mancini va benone”. “Non possiamo fare tamponi ogni quattro giorni, sarebbe una violenza fisica sui giocatori. Bisogna trovare altre soluzioni”, ha detto il presidente federale, riferendosi alla prossima stagione.