Inter-Napoli, probabili formazioni Sportmediaset: ancora David Ospina in porta

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Inter-Napoli, in programma stasera 28 luglio alle 21:45. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere di nuovo David Ospina. Diego Demme, Piotr Zielinski e Fabian Ruiz indicati come titolari a centrocampo. José Callejon e Lorenzo Insigne dovrebbero agire ai fianchi di Arkadiusz Milik. Fuori Dries Mertens per squalifica e Hirving Lozano, che fatica enormemente a trovare spazio nonostante un rendimento discreto e benché manchino ormai solo due partite alla fine del campionato. Sarà un test importante in vista del big match con il Barcellona in Champions.

Probabili formazioni Sportmediaset

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Ospina; Mario Rui, Koulibaly, Maksimovic, Di Lorenzo; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Insigne, Milik, Callejon.