TUTTOSPORT – La Roma prepara il ricorso per la sconfitta a tavolino contro il Verona

L’edizione odierna di Tuttosport titola stamane in prima pagina: “Morata, la Juve a tutti i costi”. L’attaccante spagnolo ha agevolato in ogni modo il suo passaggio in bianconero, prima tempestando di telefonate sia Fabio Paratici sia il tecnico Andrea Pirlo, poi accettando di ridursi l’ingaggio che percepiva all’Atletico Madrid. Il giocatore è arrivato di fatto al posto di Luis Suarez, il cui esame di italiano ha alzato un polverone mai visto prima. Secondo quanto emerso da indagini della Procura di Perugia l’uruguayano avrebbe concordato in anticipo le domande che gli sarebbero state poste all’esame e diverse intercettazioni proverebbero l’aiuto ricevuto dall’attaccante per ottenere il passaporto comunitario.

Ieri è arrivata nel pomeriggio la decisione del Giudice Sportivo sulla gara Hellas Verona-Roma, terminata a reti inviolate, ma con i giallorossi che hanno schierato Amadou Diawara pur non avendolo inserito nella lista dei giocatori Over 23. Un 3-0 a tavolino che porta tre punti alla squadra di Ivan Juric, mentre i giallorossi preparano il ricorso.

