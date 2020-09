Napoli: l’obiettivo è la Champions League, ma si sogna anche lo scudetto

La Gazzetta dello Sport ha analizzato i potenziali obiettivi di casa Napoli, con le richieste fatte proprio dal patron Aurelio De Laurentiis al tecnico di Corigliano. “E poi Aurelio De Laurentiis a Gattuso non chiede la luna, ma la Champions. Rino deve seguire la linea mostrata nel post lockdown: idee chiare di gioco, grinta e addio ai black out delle partite ‘pre Ringhio’. La squadra è con lui, su questo non ci piove”.

Si parla anche di scudetto. “La Juventus è ancora la favorita, l’Inter tuttavia le si è avvicinata parecchio e, soprattutto se arriverà a Kanté, è facile prevedere un testa a testa fino alla fine. Il Napoli, per l’ossatura forte e confermata, per la vena di Gattuso che sembra avere un esercito che lo segue e la buona campagna acquisti nel nome di Osimhen, ha tutti gli assi nella manica per candidarsi a terza forza del campionato e , dunque, di restare attaccato al gruppo dei fuggitivi”.

