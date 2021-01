TUTTOSPORT – La Juventus vuole Arkadiusz Milik subito

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con il mercato ed il bivio di fronte al quale si trova la Juventus. “Juventus, c’è l’accordo per Scamacca ma Paratici vuole Milik subito”. La diagnosi di Paulo Dybala non ha cambiato i piani per il mercato della Juventus. Domenica sera i dirigenti bianconeri e quelli del Sassuolo hanno chiacchierato di Gianluca Scamacca e hanno definito un’intesa che è stata perfezionata nella giornata di ieri, sentendo anche il Genoa, terza parte in causa.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Per adesso, però, la chiusura dell’affare è rimandata: la Juventus sta tentando di capire se ci siano margini per arrivare al polacco. Aurelio De Laurentiis vuole dargli una lezione e il rischio è di entrare in una situazione di stallo che porterebbe i bianconeri a chiudere per Gianluca Scamacca, magari già in settimana. Probabilmente sarà questa la telenovela principale del mercato di gennaio, ma il Napoli fatica a sciogliere i suoi nodi.