Napoli in discussione: tregua tra allenatore, squadra, club e ambiente

Il progetto Napoli sembra seriamente in discussione. Ne è convinta La Gazzetta dello Sport. “Troppe varianti ne stanno condizionando l’andamento e la crescita. Qualcosa è cambiato rispetto alle valutazioni d’inizio stagione. L’obiettivo resta la zona Champions League, ma gli ultimi due mesi hanno fatto scattare il campanello d’allarme. Dopo la vittoria di Udine, Rino Gattuso ha criticato il comportamento dei suoi giocatori. Prendendo spunto dalla pessima prestazione di Rrahmani, li ha accusati di smanettare troppo sui telefonini, li ha invitati a lasciar perdere le stupidate e a non considerare quello che dicono le radio e scrivono i siti. Il messaggio è stato indirizzato ai giovani, per ammissione dello stesso allenatore. Ma è nell’insieme che la squadra non convince, come non convince il gioco”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Al momento, è in corso una tregua tra allenatore, squadra, club e ambiente. Tuttavia, i problemi sono visibili e difficili da nascondere. L’impressione è che la rabbia dell’allenatore sia provocata dal fatto che, finora, non è riuscito a trasmettere alla squadra il suo furore. Sensazione che viene confermata anche dalla fragilità caratteriale e la mancanza di determinazione che emerge in ogni partita. Spesso ci si perde nello specchiarsi nelle proprie qualità tecniche e si perde di vista la concretezza. Ci si illude di essere belli e, dunque, si limita la capacità realizzativa. Problemi che Gattuso sta già valutando dall’inizio della stagione senza trovare, tuttavia, la soluzione al problema”.