TUTTOSPORT – “La Juventus commette il peccato mortale di non essere all’altezza di questo Cristiano Ronaldo”

La Juventus non riesce ad approdare alla “Final Eight” e nonostante il 2-1 sul Lione con doppietta di Cristiano Ronaldo saluta la Champions League. Ancora una volta per i bianconeri l’eliminazione arriva all’inizio della fase ad eliminazione diretta. L’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport punta dunque il dito contro il tecnico Maurizio Sarri, che non è stato in grado di dare un gioco riconoscibile alla squadra.

Il direttore Xavier Jacobelli scrive al riguardo: “La Juventus commette il peccato mortale di non essere all’altezza di questo Cristiano Ronaldo”. Insomma, si tratta chiaramente un momento molto difficile per la “Vecchia Signora”. Ora Andrea Agnelli dovrà fare altre valutazioni sul futuro del club tra guida tecnica e rosa. Bisogna capire quali sono i calciatori da confermare e quelli da cedere. In prima pagina si parla anche del match tra Barcellona e Napoli, con Gennaro Gattuso pronto all’impresa nel corso, come lasciato intravedere dalla conferenza stampa di ieri.

