GAZZETTA – “Notte fonda, la Juventus vince ma è fuori”

Serata molto amara per la Juventus che vince contro il Lione solo 2-1, venendo eliminata dalla Champions League già agli ottavi di finale. I francesi passano il turno approdando alla “Final Eight” di Lisbona. Maurizio Sarri è ormai sulla graticola e l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci tiene a sottolinearlo in prima pagina. “Notte fonda, la Juventus vince ma è fuori” e “Agnelli deluso: ‘Adesso dobbiamo valutare'” i titoli al riguardo.

L’ipotesi di un esonero di Maurizio Sarri non è da scartare: secondo la rosea sono pronti già due nomi per sostituirlo, ovvero Simone Inzaghi e l’ex bianconero Zinedine Zidane, mister del Real Madrid, eliminato dal Real Madrid proprio durante Juventus-Lione. Spazio in prima pagina anche alla partita tra Barcellona e Napoli. I catalani hanno molti problemi e il giornale titola: “Napoli, credici!”. Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha sottolineato le difficoltà di un match simile, ma non per questo si sente battuto in partenza.

