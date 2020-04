TUTTOSPORT – “Juve su Arkadiusz Milik! Polacco alternativa a Mauro Icardi”

“Juve su Milik! Polacco alternativa a Icardi” è il titolo che i legge in prima pagina sull’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport. La punta del Napoli con contratto in scadenza nel 2021 entra nel mirino della società bianconera come prima alternativa a Mauro Icardi del Paris Saint-Germain e a Gabriel Jesus del Manchester City. L’Inter di Antonio Conte, invece, valuta l’opzione Moise Kean per il suo attacco. L’attaccante dell’Everton piace tanto ai nerazzurri e non sta brillando particolarmente in Inghilterra. Inoltre, mira agli Europei. Solo un anno fa il giovane veniva considerato come il futuro della Nazionale italiana, con la quale ha già messo a segno più di un goal, poi la Juventus lo ha ceduto.

In casa Napoli i rinnovi rischiano di condizionare troppo il mercato. Dopo José Callejon, ormai quasi sicuramente un ex azzurro, anche Dries Mertens sta puntando i piedi. Perdere pure Arkadiusz Milik, cedendolo tra l’altro alla Juve, sarebbe un colpo pesante per la tifoseria.