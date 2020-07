TUTTOSPORT – “Juve, è ora della festa”

“Juve, è ora della festa”. Questo il titolo in prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport. La Juventus scenderà in campo questa sera alle 21:45 contro la Sampdoria all’Allianz Stadium. In caso di successo, i bianconeri di Maurizio Sarri sarebbero aritmeticamente campioni d’Italia per la nona volta consecutiva.

Sempre sulle colonne del quotidiano piemontese, Raffaele Auriemma ha detto la sua sulla vittoria del Napoli contro il Sassuolo. “La vittoria dà sempre morale, di più se la si ottiene senza subire reti, come al Napoli non accadeva dal 23 giugno, contro il Verona. Poi c’è tutto il resto. Ci sono i 4 gol annullati (giustamente al Sassuolo) per situazioni di fuorigioco. Per Ringhio sono 4 campanelli d’allarme in previsione Barcellona. Il Sassuolo ha la stessa impostazione tattica dei blaugrana e, soprattutto nel secondo tempo, ha attaccato il Napoli in campo alto approfittando dei soliti errori commessi in uscita”. Insomma, le indicazioni di ieri sera devono far riflettere.