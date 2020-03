TUTTOSPORT – Il Napoli si adegua, niente allenamenti a Castel Volturno

“Icardi-Juve. Il PSG ci sta: dateci Pjanic” si legge in prima pagina sul quotidiano piemontese Tuttosport oggi in edicola. Il calcio non si ferma, è sempre tempo di calciomercato. In primo piano le parole di Federica Percassi, figlia del presidente dell’Atalanta, con un appello. Di spalla, invece, novità sul Napoli: la società si adegua, niente ripresa degli allenamenti da mercoledì. Manca ancora l’annuncio ufficiale, ma a quanto pare il club ha deciso di prorogare il termine per la ripresa del lavoro a Castel Volturno.

Sono in tanti a prendersela con Aurelio De Laurentiis in queste ore. Non solo perché il presidente del Napoli sembra tra i pochi nel mondo del calcio a non aver ancora contribuito con una donazione contro il Coronavirus. Il numero uno azzurro e Claudio Lotito erano per riprendere le attività agonistiche il prima possibile, facendo leva sulla minor diffusione del Coronavirus nella Campania e nel Lazio. Ad oggi è ancora impossibile capire quando sarà possibile tornare alla normalità almeno nei centri sportivi.