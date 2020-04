TUTTOSPORT – Il Napoli può cedere Arkadiusz Milik alla Juventus in cambio di Federico Bernardeschi

La prima pagina di Tuttosport di oggi apre con il mercato: “Bernardeschi porta Milik”, il Napoli vuole 40 milioni, ma l’ex viola può essere la chiave della Juventus per convincere Aurelio De Laurentiis che quasi sicuramente perderà José Callejon. In taglio alto spazio alle nuove date di Champions ed Europa League: “Il piano UEFA, virus permettendo: Inter e Roma contro Getafe e Siviglia il 2, il 3 e il 6 agosto”.

A meno di un rinnovo di Arkadiusz Milik all’ultimo momento, il Napoli cederà il polacco alla Juventus. “Magari il Napoli preferirebbe cedere Milik all’estero – Chelsea e Tottenham sono in pressing da settimane – ma la sensazione è che stavolta non ci siano particolari preclusioni verso i campioni d’Italia. La priorità, più che la squadra a cui vendere l’ex Ajax, sembra quella di evitare il rischio di perdere il giocatore fra dodici mesi a parametro zero. Il Napoli valuta Milik non meno di 40 milioni e vorrebbe solo soldi”, scrive il quotidiano.