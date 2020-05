TUTTOSPORT – Il Napoli pensa ancora a Ciro Immobile

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre con la Juventus e la ripresa degli allenamenti. Per i bianconeri sono ricominciati i lavori alla Continassa con Aaron Ramsey che ha di fatto aperto le danze. Spazio poi al mercato con Dominik Szoboszlai finito nell’orbita del Milan di Ivan Gazidis.

Il Napoli, intanto, si dedica al futuro del suo reparto offensivo. Ci sono Dries Mertens e José Callejon in scadenza di contratto e che non hanno ancora rinnovato. Anche Arkadiusz Milik sarebbe in uscita. Una serie di calciatori stuzzica la fantasia del ds Cristiano Giuntoli. L’edizione odierna del quotidiano fa sapere che il profilo che più di tutti piace a Gennaro Gattuso è quello di Ciro Immobile, bomber della Lazio, capocannoniere del torneo e, per di più, napoletano. Invero, sembra che l’attaccante sia prossimo al rinnovo con i biancocelesti, ma l’interesse del Napoli non è mai scemato negli ultimi tempi. Per riportarlo a casa servirà un sacrificio importante.