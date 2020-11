TUTTOSPORT – Il Napoli pensa a Matias Vecino: Arkadiusz Milik può finire all’Inter

“McKennie: ‘Voto Juve'”, si legge questa mattina in apertura su Tuttosport. Intervista esclusiva al centrocampista bianconero: “Quando sono arrivato a Torino, ho pensato ok: è un prestito. Sembra un periodo di prova di un anno. Ma ora provo un senso d’appartenenza. Ho la mia nuova casa. Il primo regalo di Agnelli è stato un libro su Mandela: la lotta al razzismo è un impegno di tutta la società”. In taglio alto c’è spazio per il successo degli Azzurrini: “Grande Under, Pobega super!”, titola il quotidiano. Malgrado le assenze per Coronavirus, importante vittoria per 2-1 in Islanda con goal del centrocampista dello Spezia.

Si parla anche di mercato: “La strategia per arrivare a Torreira”. Il riferimento è al Torino, che non ha ancora abbandonato il sogno di arrivare all’ex centrocampista della Sampdoria. Occhio a Matias Vecino: “A Gattuso il giocatore piace e chissà che non possa tornare d’attualità, visto l’interesse dell’Inter per Milik. Resta però sempre vivo l’interesse per Vecino anche del Torino, con il quale si potrebbe ragionare invece su un’ipotesi di scambio con Izzo”. “Sanchez ko, che bufera con il Cile!” è l’altro titolo di spalla. Il ct del Cile attacca l’Inter, che risponde con un duro comunicato. Il pomo della discordia sono le condizioni fisiche di Alexis Sanchez, che in Nazionale ha accusato un altro problema fisico.