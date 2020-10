TUTTOSPORT – “Iella Juve, Milan da fuga”

L’edizione di oggi di Tuttosport apre in prima pagina con il titolo: “Iella Juve, Milan da fuga”. I bianconeri hanno pareggiato ieri sera contro l’Hellas Verona per 1 a 1, con Dejan Kulusevski che ha risposto al goal di Andrea Favilli. Sfortunati i ragazzi di Andrea Pirlo, che colpiscono due traverse, prima con Juan Cuadrado e poi con il redivivo Paulo Dybala. Stasera il Milan chiuderà la giornata di campionato contro la Roma e potrà allungare in classifica per portarsi a +4 su Napoli e Sassuolo.

Si parla anche della rimonta del Napoli sul Benevento nel pomeriggio di ieri. Gli azzurri sono andati sotto con la rete di Roberto Insigne, poi hanno trovato il pareggio con il fratello Lorenzo ed infine si aggiudica i tre punti con la prima rete partenopea di Andrea Petagna. Pari in extremis tra Parma e Spezia, mentre la Fiorentina si è imposta sull’Udinese con una doppietta e un assist di Gaetano Castrovilli, sempre più protagonista.