GAZZETTA – Terzo pareggio per la Juventus, si salva Paulo Dybala

Terzo pareggio per la Juventus, che frena anche in casa contro il Verona. I bianconeri sbattono contro due traverse e il goal di Andrea Favilli. Dejan Kulusevski, al quale era stato preferito Federico Bernaredeschi, entra e sigla l’1-1. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il gioco bianconero è da rivedere. Bene Paulo Dybala. C’è spazio anche per i rossoneri nella prima pagina del quotidiano piemontese, questa mattina, nella parte inferiore al titolo di apertura: “Prova la fuga”. Alle 20:45 l’avversario di turno a San Siro è la Roma con Stefano Pioli che cerca la nona vittoria di fila in stagione per allungare sulle dirette rivali.

“Gli Insigne in gol, derby al Napoli” e “Castrovilli re viola: Iachini respira”. Spazio dedicato alle altre partite di ieri. Il Benevento perde 2-1 subendo la rimonta azzurra, vince anche la Fiorentina 3-2 sull’Udinese: la panchina di Giuseppe Iachini per ora è salva. Spazio ai nerazzurri nel taglio basso della prima pagina: “Una vita da mediano: tutti pazzi per Barella”. Da Antonio Conte fino a Marco Tardelli: i grandi si rivedono nell’ex Cagliari, oggi titolare inamovibile della Nazionale.