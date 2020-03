TUTTOSPORT – Gabriele Gravina ha paura: “Allargare il numero delle squadre in Serie A non è possibile”

“Scudetto a ogni costo”. Queste le parole di Gabriele Gravina, che Tuttosport riporta in apertura di prima pagina questa mattina. Il presidente della FIGC annuncia anche una nuova iniziativa: “Coverciano sarà a disposizione di medici ed infermieri”. Mentre lui parla della fine del campionato a luglio, Giovanni Malagò è d’accordo sulla ripresa del marketing con le agenzie di scommesse.

“Sento tantissime ipotesi. Abbiamo le nostre norme e non è facile modificare i format già fissati. La possibilità di allargare il numero delle squadre in Serie A, con i tempi stretti che ci saranno e con l’Europeo nel 2021, non penso sia percorribile. Sono molto preoccupato per i dilettanti e la Lega Pro. Loro rischiano davvero di perdere molte società. Il mondo del calcio non è tutto dorato come si vuol far credere”, ha spiegato il presidente federale. Insomma, le certezze continuano a venire meno e la soluzione appare sempre più lontana.