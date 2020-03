CDS – Serie A, battaglia legale in vista con Sky e DAZN

in

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina, ovviamente, con l’emergenza del Coronavirus. Al centro del problema ci saranno i rapporti tra gli organi del calcio e le emittenti televisive, in particolare Sky, con la quale si prepara un vero e proprio braccio di ferro. Poi l’allarme dei medici sportivi ed il dubbio sul fatto che potrebbe servire una nuova idoneità in futuro: il Coronavirus potrebbe lasciare anche segni permanenti.

All’orizzonte si prevede già una battaglia legale tra i club di Serie A e le Pay tv Sky, DAZN e Img. In ballo c’è la rata bimestrale di maggio, una cifra vicina ai 233 milioni di Euro (la parte di Sky è di 130 + iva). A trattare la questione è Ivan Zazzaroni, che nel suo editoriale ha scritto che la squadra dei legali di Sky non esclude di ricorrere all’articolo 1467 del codice civile (relativo all’eccessiva onerosità sopravvenuta). Senza il denaro delle Pay-tv il buco del calcio da 550 milioni si allargherebbe a 780 milioni.