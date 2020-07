TUTTOSPORT – “Forza 9”

“Forza 9” si legge in prima pagina sull’edizione odierna del quotidiano piemontese Tuttosport. Spazio solo ai bianconeri per la vittoria del nono scudetto consecutivo da parte della squadra di Maurizio Sarri, al suo primo vero titolo nazionale. Stavolta il tricolore è stato più combattuto, ma il verdetto è arrivato comunque prima dell’ultima giornata. Adesso la testa è alla Champions.

Il direttore Xavier Jacobelli ha detto la sua sul successo della “Vecchia Signora”. “Ciò che inquieta la Juve e i milioni di suoi tifosi in impaziente attesa di una Coppa che inseguono da ventiquattro anni, è il vistoso non gioco del Gruppo Sarri… Gli applausi che salutarono l’arrivo dell’ex Chelsea scaturivano dalla convinzione che, alla buon’ora, la Juve avrebbe giocato come il Napoli sarriano e qui sta il peccato originale del Grande Equivoco. Nessuna squadra può essere uguale a un’altra poiché gli interpreti sono diversi e per quanto l’allenatore sia lo stesso, il copione fatalmente cambia…”.