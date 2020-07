GAZZETTA – “Noventus”

“Noventus” è il titolo che campeggia in prima pagina sull’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Oltre che la vittoria dei bianconeri, si sottolinea che Paulo Dybala è a rischio per il Lione. Successo decisivo per 2-0 contro la Sampdoria. Maurizio Sarri vince il tricolore nel campionato più lungo della storia. In basso si parla dello show di Ciro Immobile e anche della perla di Simone Verdi che avvicina il Torino alla salvezza.

Nel mirino della rosea finisce il nuovo tatuaggio di Matteo Politano. “Ognuno è libero delle proprie scelte, ma magari Gattuso avrebbe preferito che il suo ragazzo in quelle lunghe otto ore avesse riposato. Perché il recupero fisico è fondamentale in questa fase. Ora Matteo dovrà segnare un gol in più, per mostrare che quel tatuaggio incide la sua schiena, non il rendimento”. Il Napoli ha battuto 2-0 il Sassuolo sabato sera, ora la testa è già al big match di Champions League con il Barcellona.