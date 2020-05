TUTTOSPORT – Dries Mertens verso l’Inter e Andrea Petagna accostato al Torino

L’edizione di oggi del quotidiano piemontese Tuttosport apre con le tensioni presenti tra la Lega Serie A ed il Governo sulla ripresa del campionato. Al centro le polemiche sul protocollo per la ripartenza. Spazio poi anche al Napoli, con l’Inter che starebbe continuando il pressing per Dries Mertens, mentre al contempo il Barcellona starebbe spingendo per Lautaro Martinez. Sembra che l’affare possa andare realmente in porto.

In casa Torino, intanto, continua a far discutere il futuro di Andrea Belotti. Gennaro Gattuso ha sempre speso parole importante per il “Gallo” ed il Napoli affondare il colpo proponendo più contropartite e un conguaglio economico ad Urbano Cairo. Da non trascurare l’arrivo del nuovo direttore sportivo Davide Vagnati, ex SPAL che ha chiuso l’operazione di Andrea Petagna. Lo stesso presidente granata si era interessato al centravanti della formazione ferrarese e adesso la situazione potrebbe cambiare con un ritorno sull’attaccante attualmente in prestito alla SPAL.