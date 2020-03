TUTTOSPORT – Andrea Agnelli chiede lo stop del fair play finanziario

In questi giorni si sta discutendo moltissimo della possibilità di tagliare parte degli stipendi ai calciatori di Serie A. Il tutto in virtù dell’emergenza Coronavirus. L’apertura dell’edizione odierna di Tuttosport riguarda proprio questo delicato tema. “CR7 dice sì”. In casa Juventus non sembrano esserci troppe opposizioni in proposito. Poi spazio alla lettera di Andrea Agnelli ai club dell’ECA (tra cui il Napoli): “Stop Fair Play UEFA”.

La UEFA e i club europei studiano infatti come affrontare il fair play finanziario, che rischia di risultare impossibile da rispettare ai tempi del Coronavirus. Nel peggiore degli scenari, il danno sarebbe elevatissimo e non consentirebbe a nessuno di rispettare gli equilibri di bilanci richiesti. Nemmeno con una ripresa dell’attività sarebbe fattibile, in quanto in molti andrebbero incontro ad una diminuzione dei ricavi. Non è ancora chiaro se si tratta di sospendere alcuni parametri del fair play finanziario o di allargarne i margini per i prossimi mesi.