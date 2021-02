Stefano Sorrentino difende Alex Meret: “Se non è ancora esploso qualche attenuante la merita per alcuni suoi errori”

Stefano Sorrentino, ex portiere del Chievo, è intervenuto in queste ore su Radio Kiss Kiss Napoli. “Meret ha dimostrato di essere un portiere giovane ma molto forte, è stato bravo a farsi trovare pronto appena gli hanno comunicato che Ospina era infortunato. Deve fare esperienza e crescere ma ha dimostrato di essere un grande professionista, che si allena a grandi ritmi. Contro la Juventus è stato eccezionale, Alex è giovane, e sa che si trova in una piazza importante come Napoli, se non è ancora esploso qualche attenuante la merita per alcuni suoi errori. Ho letto che Ospina dovrà star fuori per qualche settimana. Quale migliore occasione per Alex Meret per dimostrare il suo valore?”.

“Questa occasione potrebbe anche far cambiare le gerarchie nella testa di Gattuso. Anche Petagna si è fatto male, dopo Lozano, questo però non abbatterà Rino, ne sono sicuro. Giovedì il Napoli dovrà fare risultato, altrimenti la gente inizierà a dire che la vittoria con la Juve è stato un caso ma gli infortuni condizioneranno il match”.