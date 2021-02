Beppe Bruscolotti torna sul rigore di Napoli-Juventus: “Dobbiamo negare anche l’evidenza?”

Nel corso di ‘Radio Goal’ sulle frequenze Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore l’ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti. “Granada-Napoli? Le assenze sono tante ma anche dall’altra parte hanno dei problemi, si affrontano due corsie diverse di ospedale. Il calcio spagnolo è abbastanza a tutto campo, lasciano poco spazio al tatticismo e più allo spettacolo. Sarà sicuramente una gara particolare con gli infortuni e tutto il resto, speriamo che con la partita che avrà il Napoli a Bergamo domenica non aggravi di più la situazione”.

“Momento difficile? Il Napoli era partito bene in stagione, poi i due infortuni dei due principali attaccanti sono stati determinanti, però anche i momenti brutti fanno parte del calcio e possono servire da insegnamento per il futuro. Il rigore contro la Juve c’era? Dobbiamo negare anche l’evidenza? Il regolamento parla chiaro, era una manata in faccia fatta con tutto il rispetto da un giocatore abituato a fare certe cose. Era un rigore sacrosanto, poi che si lamentano proprio loro, lascia il tempo che trova”.