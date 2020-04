Serie A, problemi per gli allenamenti in vista della ripresa

Il calcio italiano si chiede quando ripartire. L’ultima ipotesi vuole che si disputino le semifinali di ritorno di Coppa Italia Napoli-Inter e Juventus-Milan il 27 e il 28 maggio per ricominciare il campionato pochi giorni dopo. In alternativa si potrebbe ripartire dai recuperi delle partite saltate all’inizio dell’emergenza, il 30 e il 31 maggio. Tutto è ancora sospeso, bisogna sentire il parere dei medici, portare le date in assemblea, confrontarsi.

Per l’eventuale ripresa degli allenamenti, Juventus, Milan, Cagliari e Lazio hanno un centro sportivo adatto a ogni esigenza, dagli allenamenti al soggiorno. Napoli e Lecce, invece, lavorano in un’unica struttura, non di proprietà. Tante squadre dovranno trovare un hotel: Inter, Roma, Atalanta e Parma sono a regola per i centri sportivi, non per le camere per il ritiro. In hotel andranno sicuramente Genoa, Sampdoria, Torino, SPAL, Bologna, Sassuolo, Udinese, Hellas Verona, Fiorentina e Brescia. Sono diverse le problematiche logistiche da risolvere prima del via.