Calciomercato Napoli, Fabian Ruiz ancora in bilico: il Real Madrid lo punta

Quello di Fabian Ruiz rimane uno dei nomi più interessanti per il centrocampo del Real Madrid. La pista che porta al giocatore del Napoli non si starebbe raffreddando, anzi. Secondo AS l’idea del Real sarebbe quella di provarci già la prossima estate, mettendo sul piatto una cifra importante. Aurelio De Laurentiis non vuole calare il prezzo a causa dell’emergenza del Coronavirus, quindi ci sarà da contrattare. Sarà fondamentale, dunque, la volontà del calciatore stesso, che gradisce indubbiamente l’interesse degli spagnoli.

Nel suo contratto non è presente nessuna clausola di risoluzione e nel trattare il prolungamento a fine stagione acconsentirà ad inserirne una pari ad una cifra che il Real Madrid potrebbe sborsare. Su di lui, comunque, c’è anche il Barcellona, ma il Real Madrid resta in vantaggio. Cedere Fabian Ruiz sarebbe una boccata d’ossigeno per il Napoli che soffrirà i mancati introiti per l’esclusione dalla prossima Champions League, ormai irraggiungibile.