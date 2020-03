Serie A, possibile campionato a 22 squadre: a maggio la deadline

Come fare per concludere il campionato di Serie A? L’interrogativo che tutti gli amanti del calcio italiano si pongono da settimane non trova ancora risposta. L’emergenza Coronavirus rappresenta al momento un ostacolo troppo difficile da superare, per alcuni addirittura insormontabile. Poter riprendere la stagione non sembra un aspetto cosi scontato, e anzi in molti si preparano a quello che potrebbe essere l’epilogo più amaro. Lasciare perdere tutto, con conseguenze che sarebbero davvero importanti. Quello di maggio risulta ormai essere l’unico mese possibile per la ripresa del campionato. Oltre questa deadline tutto sarebbe destinato alla cancellazione. A quel punto rimarrebbe da capire se andranno stabiliti i verdetti principali o meno. Si potrebbe persino fare riferimento all’attuale classifica, ma con retrocessioni bloccate. Le promozioni dalla Serie B diventerebbero solo 2 e la prossima Serie A sarebbe eccezionalmente a 22 squadre. Uno scenario che accontenterebbe quasi tutti, ma la Lazio vuole imporsi per giocarsi lo scudetto.