Serie A, dubbi su un passaggio del protocollo: possibile terza settimana di quarantena

Le condizioni imprescindibili poste dal Comitato tecnico scientifico al protocollo per la ripresa degli allenamenti hanno creato preoccupazioni. Diversi i punti interrogativi tra le 20 società di Serie A. In particolar modo si discute il passaggio in cui si dispone la quarantena di 2 settimane obbligatorie per tutto il gruppo di squadra in caso di un singolo caso di positività.

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, nel documento inviato dalla FIGC al Ministero dello Sport c’è anche un passaggio ambiguo. A metà fra una richiesta e una speranza. Le indicazioni riguarderebbero le prime 2 settimane di allenamento, quindi in linea teorica dal 18 al 31 maggio. Tuttavia c’è una possibile estensione a una terza settimana. “Successivamente, sulla base del combinato disposto alle evidenze epidemiologiche e delle misure governative che verranno adottate, potranno essere fornite linee guida aggiornate per un possibile allentamento della ‘quarantena volontaria’ in occasione dei successivi periodi di allenamento e/o ripresa delle gare”. Che la ripartenza del campionato possa slittare? Intanto, la preparazione dei calciatori continua.