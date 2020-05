CDS – Napoli pronto alla ripartenza della Serie A

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con l’emergenza del Coronavirus. Il dibattito sulla ripresa dei campionati va ormai avanti da giorni. La Serie A deve essere terminata e le misure che si stanno studiando per permettere il restart sono molteplici. Il protocollo è stato approvato dal Governo, dunque c’è il via libera per gli allenamenti collettivi, mentre la data indicata per il ritorno in campo sarebbe il 13 giugno. Il campionato deve concludersi entro fine luglio perché si possa giocare tranquillamente la Champions League ad agosto.

In casa Napoli, intanto, Gennaro Gattuso e il suo staff appaiono soddisfatti delle condizioni in cui la squadra azzurra si è presentata a Castel Volturno. In buona forma Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Mario Rui, capaci anche sugli allunghi di viaggiare a ritmi addirittura superiori rispetto allo stop di due mesi fa. Bene anche Fabian Ruiz. Ci sono tutti i presupposti per ripartire alla grande.