Serie A a rischio: Giuseppe Conte potrebbe decretare la fine del campionato già mercoledì

Dopo aver ottenuto il via libera dalla Regione, la prossima settimana il Napoli dovrebbe tornare ad allenarsi a Castel Volturno. La data giusta dipende dal Governo. Il club azzurro sta lavorando per cominciare i test già domani. Si parla di venerdì 8 maggio o lunedì 11 per il primo allenamento.

C’è un problema, però. Nonostante tante Regioni abbiano forzato la mano e abbiano consentito ai club appartenenti al proprio territorio di riaprire i centri sportivi, potrebbe rivelarsi tutto inutile. Stando a quanto riferito da La Repubblica, infatti, la Serie A resta più in bilico che mai. Il premier Giuseppe Conte potrebbe seguire il modella francese della Ligue 1. In Francia il campionato è stato stoppato definitivamente con tanto di titolo assegnato al Paris Saint-Germain. Mercoledì il nostro Premier potrebbe annunciare la chiusura del campionato italiano. Tutta la Serie A è sul filo del rasoio adesso. Dopo due mesi di discussioni, forse stavolta è finita davvero.