Sanremo è salvo: lesione per Zlatan Ibrahimovic, stop di tre settimane

Zlatan Ibrahimovic ha riportato una lesione del muscolo lungo adduttore sinistro nel match con la Roma. Il bomber seguirà uno stop di almeno 3 settimane. Hakan Calhanoglu presenta un edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra, mentre Ante Rebic non avrebbe lesioni. Non si tratta certo di un periodo fortunatissimo per il Milan, che almeno è tornato alla vittoria continuando la corsa per lo scudetto. La polemica della settimana, però, è già sfumata. Stavolta non ci sono particolari ostacoli per la presenza di Zlatan Ibrahimovic al festival di Sanremo.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il bomber dovrebbe rimanere fuori almeno fino a fine marzo, per tornare dopo la sosta per le Nazionali. Lo svedese salterà le due sfide di Europa League contro il Manchester United e le gare in campionato contro Udinese, Verona e Napoli. Di conseguenza, non ci sarà nemmeno bisogno di modificare troppo la tabella di marcia nella settimana sanremese. Zlatan Ibrahimovic sarà ospite d’onore.