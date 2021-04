Sampdoria, Claudio Ranieri si prepara: “Mi aspetto un Napoli come negli ultimi 20 minuti contro la Juve”

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Sampdoria in vista del match con il Napoli di domenica. “Il Napoli è un altro avversario prestigioso. Il Milan tentava di entrare in Champions o anche di insidiare l’Inter e il Napoli tenta proprio di entrare in Champions League. E’ una squadra che, adesso con tutto il suo potenziale, sappiamo che forza d’urto ha. Dovremo fare veramente una grande partita. Sono loro che hanno una qualità immensa in moltissimi giocatori nell’uno contro uno, nella velocità. Osimhen, Mertens, Politano o Insigne. Adesso stanno tutti bene, hanno recuperato tutti. Sono sicuro che faranno un rush finale di prim’ordine”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Mi aspetto un Napoli come negli ultimi 20 minuti contro la Juve, con quella determinazione, rabbia. Non che prima non ci fosse stata ma all’ultimo è stata una gran bella partita. Tutt’e due le squadre hanno dato vita al calcio che piace a me”, ha aggiunto il tecnico.