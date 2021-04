CDS – Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione

Il Corriere dello Sport apre oggi in prima pagina con la vittoria della Roma in Europa League sul campo dell’Ajax: “Una Roma a reazione”. In taglio alto si parla della Juventus che si coccola il ritrovato Paulo Dybala: “Riecco la Juve di Dybala. Con Ronaldo c’è Paulo”. Di spalla l’approfondimento sulla Champions League e in taglio basso un’intervista a Fabio Capello.

Gennaro Gattuso lascerà il Napoli a fine stagione e ci sono diverse opzioni sul suo futuro. Tra queste spunta anche la Fiorentina. Il quotidiano fa sapere che i viola pensano al tecnico azzurro dato che è difficile arrivare a Maurizio Sarri. Focus anche su Victor Osimhen. Il nigeriano è diventato l’uomo in più che può aggiungere fisicità e cinismo in un finale di stagione dove ci si gioca tutto. La qualificazione in Champions League varrebbe una cinquantina di milioni di Euro. L’attaccante ha così l’occasione di ripagare l’investimento fatto su di lui.