Salvatore Bagni sottolinea: “La Juventus continua a non piacermi, il Sassuolo l’ha messa in difficoltà in 10 contro 11”

Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto in queste ore ai microfoni di Radio Marte. “Gattuso non ha colpe per il rendimento della squadra. La mette in campo bene, però gioca Lozano davanti e non va bene, gioca Petagna e non va bene. In questo momento sono gli uomini che fanno fatica, non lui. Rrahmani ieri ha fatto un errore assurdo, non si può assolutamente. Gattuso non c’entra niente in tutto questo. Una volta che hai subito un goal così quasi non ti riprendi più. Non c’è più guizzo, non c’è carattere. Sembrava fosse finita la partita, invece c’era tempo. L’Udinese ha giocato di profondità, sono stati bravi perché hanno preso d’infilata il centrocampo del Napoli e hanno concluso spesso. Peraltro era una squadra che aveva fatto peggio in altre giornate”.

“Forse mi sono sbagliato nel dire che è una squadra da Scudetto, manca quel quid in campo quando le cose vanno male. Ieri Bakayoko ci ha salvato, adesso però ci sono tante squadre che stanno risalendo come l’Atalanta. Per esempio gli orobici prendono goal e riprendono a giocare come al solito, questo nel Napoli non lo vedo. Osimhen? Sarebbe stato determinante non tanto per i goal quanto per i movimenti. Petagna ha altre caratteristiche, Insigne però a un certo punto ha fatto un segno d’insofferenza perché non si muoveva nessuno. Tutte le settimane leggo di sfuriate e chiacchiere negli spogliatoi. Però si vede che non gli entra dentro ai ragazzi, ricadono sempre negli stessi errori. La Juventus continua a non piacermi, il Sassuolo l’ha messa in difficoltà in 10 contro 11”.