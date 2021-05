Salvatore Bagni è sicuro: “Gennaro Gattuso va ringraziato. Lo stimo come persona e allenatore”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’ex azzurro Salvatore Bagniha parlato degli sviluppi della corsa alla Champions League. “La Juve si aspettava un passo falso del Napoli a Firenze e nel corso del pomeriggio si sentiva forse fuori dalla Champions poi alle 22:35 visto il risultato del Milan si è trovata con una speranza inaspettata. Partita incredibile quella del Milan a San Siro anche perché aveva giocato un gran calcio contro Juve e Torino. Ora si trova a giocarsi tutto con l’Atalanta, avversario scomodo, e ha solo un risultato. Tra l’altro nessuno regala niente, giustamente. Lo si è visto anche in altri campionati. La Juve deve comunque vincere con un Bologna che gioca un buon calcio, agli emiliani sono mancati gli attaccanti. Ovvio che se devo scegliere, meglio affrontare il Bologna che l’Atalanta”.

“Gattuso va ringraziato. Lo stimo come persona e allenatore. E’ tutto merito suo, in un momento delicato ha ricompattato lo spogliatoio e la squadra ha risposto. Al 60% mi sento napoletano e scaramanzia a parte, dico che li ha portato in Champions e servirebbe un monumento per quel che ha fatto. Ripeto, è tutto merito suo: invece che mollare dopo la gara di Verona e le tante chiacchiere e illazioni che sono state fatte, lui ha dato gioco e dimostrato che è un gran bel tecnico”.