Raffaele Auriemma commenta: “Il Napoli è forte, ma non può fare a meno di elementi cardine”

Raffaele Auriemma ha commentato su Youtube la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. “Con i numeri di questa partita pensi sarà finita tanto a zero per il Napoli e invece lo Spezia ha vinto, questo è anche il bello del calcio. Serve la sostanza. Perché Gattuso arrivò torvo in sala stampa a Cagliari, non soddisfatto per la vittoria? Ci sono tanti giocatori che non hanno la cattiveria e il veleno che serve per chiudere le partite. Il Napoli nei primi 10 minuti della gara con lo Spezia ha calciato così tante volte come in Serie A non è mai successo, però non ha segnato. Se poi mancano Mertens e Osimhen, il miglior marcatore della storia del Napoli e l’altro attaccante comprato proprio per segnare, una partita può andare bene e un’altra così così ma poi succede anche di perdere in casa contro lo Spezia”.

“E’ vero che un campionato anomalo, ma c’è un problema nel Napoli, la mancanza di personalità. Questa manca a molti azzurri, uno di questi è Fabian Ruiz. Da uno che è costato tanto e che vuole 4 milioni d’ingaggio ci aspetta un pochino di più. Ed invece lui di causa il calcio di rigore che fa pareggiare lo Spezia con un fallo inutile. Se l’avversario è girato di spalle gli fai sentire il petto e basta, senza andargli addosso, sono regole che ti insegnano all’oratorio. Il Napoli ha perso un’occasione per consolidarsi in zona Champions, temo che quando riavremo gli infortunati sarà un po’ tardi. Sarà un vero rimpianto perché aver avuto Mertens e Osimhen per tutta la stagione avrebbe probabilmente tutta un’altra storia di questo Napoli, che è forte ma che non può far a meno di elementi cardine”.