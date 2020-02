Pep Guardiola allontana la Juventus: “Quando vado via è solo per cercare la felicità e qui sono felice”

Pep Guardiola, accostato a più riprese alla Juventus ormai da un anno, non esclude di restare alla guida del Manchester City anche più a lungo. Il tutto in barba all’esclusione dei “citizens” dalle coppe europee. “Alla fine della stagione o a metà della prossima, mi vedrò con la proprietà e vedremo. Sono felice. Cerco la felicità e questo è il mio unico obiettivo. Qui lavoro con ragazzi eccezionali, mi seguono e sono con noi al cento per cento. Quando vado via è solo per cercare la felicità e qui sono felice. Crediamo che saremo nella prossima Champions League ma come tecnico, come giocatori, pensiamo a fare il nostro lavoro e poi vedremo. Non credo sarà un’estate intensa. È difficile cambiare giocatori, al giorno d’oggi sono davvero costosi. Il club deve sostenersi e capisco che adesso, in questa situazione, la strategia migliore sia aspettare”, ha detto il mister a Sky Sports UK,