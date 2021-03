Parla l’agente di Ciccio Caputo: “Roberto De Zerbi al Napoli? I giocatori sono congeniali al suo gioco”

Gaetano Fedele, agente di Ciccio Caputo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri durante la trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli non deve scoraggiarsi ma non deve neanche esaltarsi. Bisogna soltanto tener presente che in questo momento è in corsa per la Champions. Nel prossimo mese capiremo quali sono le prospettive di questo Napoli. Cosa accadrà con Mertens quando Osimhen starà bene. In questo momento Mertens è un giocatore imprescindibile. Ora metterlo in panchina creerebbe ulteriori polemiche”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Caputo? Ha avuto dei problemini che lo hanno costretto a stare lontano dai campi per un po’ di tempo. Negli ultimi tre anni è il giocatore che ha fatto più gol dopo Immobile e Ronaldo. Ciccio va in doppia cifra da 15 anni ormai. Sia in Serie B che in Serie A. Lui ha fiuto del gol. Mi hanno sempre detto che Ciccio era piccolo e non avrebbe retto l’impatto con la Serie A, ma non è sempre così. La fisicità conta, ma non sempre. Non tutti hanno prime punte alla Lukaku o alla Dzeko. De Zerbi al Napoli? I giocatori sono congeniali al suo gioco per impostare dalla difesa. De Zerbi voleva Caputo anche a Foggia, già sapeva a cosa andava incontro. Poi lo ha voluto al Sassuolo perché congeniale al suo gioco”.