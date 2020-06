Paolo Del Genio su José Callejon: “Bisogna essere freddi. Alla Juve hanno mandato via Alessandro Del Piero”

Nel corso della trasmissione “A tutto Napoli” in onda su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento degli azzurri e in particolare del rinnovo di due mesi per Josè Callejon.

“Quest’anno non abbiamo neanche visto un grande Callejon. Io De Laurentiis prima di prendere una decisione vado da Gattuso e gli chiedo se serve a tutti i costi. Se lui mi dice ‘Non me lo togliere, a tutti i costi’ allora lo accontento, ma se pure il tecnico ritiene di poter andare oltre, allora si celebra Callejon ma si va avanti. Si tratta di strategie e scelte tecniche, bisogna essere freddi, poi sul piano affettivo ci complichiamo la vita perché come affetto lo merita, ma anche ADL potrebbe dire ‘Fatti questi due mesi senza compenso e bisogna affrancarsi dai sentimenti se no non ne usciamo’. Alla Juve da questo punto di vista hanno mandato via Del Piero, ma anche Buffon e Bonucci senza farsi problemi. Poi se rinnovi due mesi Callejon, che andrà via, ti togli la possibilità di vedere pure Lozano, non ha molto senso”.