Paolo Del Genio sbotta: “In un paese civile Juventus-Napoli doveva essere rinviata già dopo Napoli-Genoa”

Durante la trasmissione A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle vicende di Juventus-Napoli, che potrebbero portare alla sconfitta per 3-0 a tavolino ai danni degli azzurri.

“Islanda-Italia Under 21 rinviata? Per serietà si dovrebbe prendere il protocollo, fare una pallina e tirare nel cestino magari facendo una gara a chi fa più canestri. In un paese civile Juve-Napoli doveva essere rinviata già dopo Napoli-Genoa, perché c’era un focolaio affrontato dal Napoli. Senza tutte le polemiche che ci sono state. E capiterà purtroppo ancora. Solo girone d’andata? Si potrebbe liberare spazio così. Al ritorno far giocare solo tra loro le prime 10 e le seconde 10, liberando 10 date per essere più calmi per fare tutti i rinvii che prima o poi saranno necessari fari. Poi eliminerei in un solo colpo tutte le nazionali, bisognerebbe scordarsi di far girare i nazionali per impegni inutili e tornei fantasiosi, rinviando tutto agli Europei”.