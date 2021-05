Paolo Bargiggia rivela: “Aurelio De Laurentiis avrebbe definito Gabriele Gravina ‘un uomo piccolo'”

Paolo Bargiggia ha parlato sul suo sito di presunte offese da parte di Aurelio De Laurentiis all’indirizzo di Gabriele Gravina. “Quella di ieri in Lega doveva essere una riunione informale tra presidenti e proprietari di club per cercare di risolvere le solite liti che zavorrano il calcio italiano. Invece, gli insider ci raccontano che ne è scaturito il solito sgradevole show, animato dai soliti noti; 3 e in netta minoranza: De Laurentiis per il Napoli, Lotito per la Lazio e Barone per la Fiorentina. Il promotore del Golpe da Operetta Comica è stato Claudio Lotito; anche se ammesso informalmente ai lavori, anziché cercare di smussare gli angoli e le ultime polemiche, ha prima attaccato Gravina e poi Dal Pino. Con il nuovo corso del Calcio, il patron della Lazio si è trovato fuori da tutte le cariche nel giro di un anno e mezzo”.

“De Laurentiis, raccontano, avrebbe usato toni volgari e offensivi per attaccare ancora una volta il presidente della Federcalcio Gravina che non era presente. Una caduta di stile tipica del patron del Napoli che ha cercato il consenso suggerendo a tutti i club di uscire dalla Federcalcio, abbandonare l’istituzione; una condotta da nichilista senza logica e finalità. Solo che poi, sospinto dalla solita botta di ego smisurato, De Laurentiis sarebbe passato alle offese personali nei confronti di Gravina, definendolo “un uomo piccolo, senza attributi e che, come tutti gli uomini piccoli è abituato a farsi…”; e qui, per buon gusto e rispetto del presidente della Ferdercalcio preferiamo sorvolare. Adesso ci raccontano di un Gravina giustamente furibondo con il patron del Napoli”.