Pagelle Verona-Napoli, voti Sportmediaset e commento: Lorenzo Insigne “forse è ancora sotto shock”

in

Il portale di Sportmediaset ha fornito le sue valutazioni sugli azzurri dopo Verona-Napoli. Ecco le pagelle dei partenopei:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Lozano 6,5 – da tempo è chiaro che con Gattuso è rinato totalmente, l’attenzione e il senso di appartenenza adesso sono quelli di un grande giocatore quale il messicano è da sempre. Il gol dopo una manciata di secondi è un segnale chiaro.

Insigne 5 – Il 4-2-3-1 lo responsabilizza, forse troppo, perché tende ad allontanarsi molto dalla porta avversaria. Parte con molta voglia, ma poi non riesce mai a decollare. Forse è ancora sotto shock per il rigore sbagliato contro la Juve.

Demme 6,5 – Non ha la stessa imponenza fisica di Bakayoko, ma la sua efficacia va molto al di là del lancio che porta al gol del vantaggio dopo dieci secondi. E’ sempre nel posto giusto, ovviamente al momento giusto, anche quando deve spendere un’ammonizione utile. Il suo difetto è che cala alla distanza.

Meret 6 – Lasciato abbastanza solo dai suoi compagni di reparto, trova il modo di guadagnarsi la pagnotta e salvare la baracca.

Di Lorenzo 5,5 – Non solo è molto meno incisivo del solito nelle sue proiezioni offensive, ma nonostante le recenti esperienze da difensore centrale commette degli errori nelle diagonali che rischiano di costare cari.

Maksimovic 5 – Partita stranissima la sua, che inizia con una botta in testa e che prosegue con alcuni errori condizionanti per tutto il reparto.

Koulibaly 5,5 – Fa praticamente il regista, perché dai suoi lanci lunghi nascono alcune iniziative molto pericolose per la difesa avversaria, ma non è altrettanto concreto nelle chiusure difensive che a volte affronta con sufficienza.

Hysaj 5 – Abbastanza evidente il motivo per cui Gattuso lo utilizza poco, la sintonia tra il terzino e il modo di pensare calcio del’allenatore è qualcosa che sembra proprio non quadrare.