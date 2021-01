Verona-Napoli 3-1: il goal fulmineo di Hirving Lozano illude

Il Napoli si ritrova a Verona per lasciarsi alle spalle le delusioni della Supercoppa Italiana, ma anche per approfittare degli errori delle big in cima alla classifica. Dopo appena 9 secondi Hieving Lozano sblocca il risultato ricevendo palla direttamente da centrocampo. La sfera scavalca Federico Dimarco e così il messicano può battere Marco Silvestri per il secondo goal più veloce della storia della Serie A. Gli azzurri, però, faticano a dominare e soprattutto a raddoppiare. Gli errori in disimpegno si notano. Al 33′, dunque, ecco il riscatto di Federico Dimarco, lasciato solo soletto in area, che buca facilmente Alex Meret dopo essere stato servito da Davide Faraoni.

Nella ripresa, il tracollo. Al 62′ Antonin Barak sigla il sorpasso in diagonale e al 79′ Mattia Zaccagni, desiderio di mercato del Napoli, firma il 3-1 di testa dopo una respinta di Meret, che permette ad Antonin Barak di crossare liberamente. Gli uomini di Gennaro Gattuso si spengono. Un altro insuccesso per gli azzurri.