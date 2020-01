Pagelle Lazio-Napoli: voti Sportmediaset e commento

Il portale di Sportmediaset ha scelto i migliori e i peggiori del match tra Lazio e Napoli. Facile intuire chi possa aver guadagnato le valutazioni migliori.

Strakosha 7 – Decisivo tre volte, tutte e tre su Insigne. Prima allunga una punizione in corner con un colpo di reni, poi risponde su un destro incrociato e infine salva l’1-0 con un riflesso eccezionale su un tiro a botta sicura.

Immobile 7 – Per 82′ fatica a vedere la porta avversaria, poco assistito anche dai compagni. Quando si entra nella “sua” zona, però, va a strappare ad Ospina il pallone decisivo e mette a referto il gol numero 20 in 18 partite. Spietato.

Luis Alberto 6,5 – Quando il Napoli alza il baricentro le sue accelerazioni in campo aperto diventano devastanti. Si conferma uno degli uomini di maggior qualità a disposizione di Inzaghi.

Insigne 7 – Partita estremamente generosa del capitano azzurro, che lotta su ogni pallone, si assume anche compiti difensivi ed è l’unico a impensierire davvero Strakosha (palo di Zielinski a parte).

Ospina 4 – Una partita ordinata e senza grossi pericoli, rovinata da una sciocchezza incredibile.

Callejon 5 – Mai davvero in partita. Non si rende pericoloso in attacco e mette in difficoltà i compagni giocando troppi palloni con sufficienza . Poco concentrato, sembra l’ombra del giocatore di qualche stagione fa.