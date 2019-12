Padalino su Di Lorenzo: tutto nacque dal rifiuto del Milan

Giovanni Di Lorenzo è diventato ormai da tempo un punto fisso del Napoli. Durante la gestione di Ancelotti l’esterno è riuscito a conquistarsi anche la maglia della Nazionale. Un bel salto di qualità per un ragazzo che fino a qualche tempo fa militava nell’Empoli e ancor prima in Serie C. Pasquale Padalino, allenatore del giocatore ai tempi del Matera, ha parlato del terzino azzurro su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della società.

“Di Lorenzo mi sta sorprendendo per certi versi. È un ragazzo che ha fatto un salto in maniera repentina: dal Matera all’Empoli, dall’Empoli al Napoli. Avere questa freddezza e questa personalità mi ha meravigliato positivamente. In lui nutrivo grande considerazione già dai tempi del Matera, in proiezione futura avevo espresso il mio parere positivo anche presso alcuni addetti ai lavori. Lo consigliai al Milan, ma non mi diedero ascolto”, ha detto Padalino. Adesso manca solo un obiettivo: assicurarsi il posto tra i 23 di Mancini per Euro 2020.