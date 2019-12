GAZZETTA – Niente Ibra per Napoli, ci si preoccupa per Fabian Ruiz

“Ibra pensaci tu” è il titolo che campeggia in prima pagina sull’edizione de “La Gazzetta dello Sport” di questa vigilia di Natale. Lo svedese è infatti prossimo al Milan e per lui si tratterebbe di un ritorno dopo lo scudetto vinto nel 2011, ultimo della storia rossonera. Niente Napoli, dunque. Spazio anche alla Fiorentina, che dopo aver esonerato Vincenzo Montella ha scelto Iachini per la panchina. Non ci sono riferimenti ai partenopei in prima pagina.

Un articolo, però, si sofferma su Fabian Ruiz, autore di prova incolore a Sassuolo e ricordata perlopiù per il calcio alla panchina dopo la sostituzione. “L’involuzione del centrocampista resta un mistero, probabile che le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, di un interessamento di Real Madrid e Barcellona, lo stiano condizionando mentalmente. Ma le sue difficoltà sono anche fisiche, visto che ha problemi di tenuta”. A Gattuso il compito di valorizzare uno dei patrimoni più importanti a disposizione della rosa del Napoli.