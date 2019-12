Niente Sassuolo per Ghoulam: i convocati

I giocatori del Napoli hanno svolto una seduta mattutina al Centro Tecnico di Castelvolturno. Gli azzurri devono preparare al meglio il match di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium, per ritrovare quella vittoria che manca da due mesi. L’allenamento sul campo 2 ha contemplato dapprima una fase di attivazione. Successivamente gli esercizi hanno riguardato la velocità e il lavoro tattico. Solo terapie, invece, per Maksimovic e Koulibaly, mentre Karnezis non si è allenato per una sindrome influenzale. Al suo posto è stato convocato il portiere della Primavera Antonio Daniele, che indosserà la maglia numero 15.

Di seguito i convocati di Gattuso in ordine alfabetico: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Younes, Zielinski. Fuori Ghoulam, ormai diventato oggetto misterioso nella rosa azzurra. La sessione di mercato invernale, che lo aveva portato a Napoli nel gennaio del 2014, potrebbe segnare anche il suo addio alla città del Vesuvio.